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У Google Maps оновили супутникові знімки Каховської ГЕС та водосховища

У Google Maps з’явилися нові супутникові знімки Херсонської області.

Про це повідомляє місцеве видання МОСТ.

Зокрема, оновлено карти в районі Каховської ГЕС та Каховського водосховища.

На знімках, датованих 2020 роком, видно наповнене водосховище, а на фото за 2024 рік можна побачити величезні змілілі, а подекуди й повністю висохлі, ділянки, які вже вкрились рослинністю.

Фото за 2024 рікФото за 2024 рік
Фото за 2020 рікФото за 2020 рік

Річка Дніпро на Херсонщині теж значно змінила свій вигляд, зокрема, судячи зі знімків, вона стала значно вужчою.

Фото за 2024 рікФото за 2024 рік

Також наслідки підриву гідроелектростанції добре видно на знімках між правим та лівим берегами Херсонської області. Плавні, які до знищення ГЕС були дещо ширшими, зараз виглядають менш зеленими, а деякі їх ділянки зовсім зникли.

Щоправда, побачити саму знищену Каховську ГЕС наразі неможливо, Google Maps показують нові ландшафти лише здалеку, а під час наближення мапа повертається до попередньої версії, де ГЕС ще існує.

Фото за 2024 рікФото за 2024 рік

Нагадаємо, на світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

На Снігурівщині село Афанасіївка було повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами. 

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів. 

В межах Снігурівської громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків. 

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