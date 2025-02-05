Зеленський: у війні з Росією загинули понад 45 тисяч українських військових
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- Марія Хаміцевич
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8:45, 05 лютого, 2025
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У війні проти Росії загинули 45 100 українських військових, ще 390 тисяч отримали поранення.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.
При цьому він зазначив, що реальна кількість поранених менша, оскільки до статистики ввійшли й ті, хто був поранений, повернувся на поле бою і знову отримав поранення.
За його словами, з чисельністю зниклих безвісти і полонених є проблеми: він не може назвати чітку кількість, але Україна працює над цим.
Щодо російських втрат, за словами Володимира Зеленського, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими. Ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна у війні з Росією нібито «безглуздо втратила 400 тисяч солдатів». Також, за його словами, «близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або вбитими у війні».
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