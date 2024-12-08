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Трамп заявив, що Україна втратила у війні 400 тисяч військових

Президент України Володимир Зеленський та новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Getty ImagesПрезидент України Володимир Зеленський та новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трампа заявив, що Україна втратила у повномасштабній війні з Росією 400 тисяч військовослужбовців.

Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

Він повідомив, що України нібито «безглуздо втратила 400 тисяч солдатів», а втрати серед цивільних він назвав іще більшими. Тому, продовжив Дональд Трамп, потрібно негайно припинити вогонь і почати переговори.

— Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів утрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше й набагато гірше. Я добре знаю Володимира (Путіна, – прим.). Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!, – написав Дональд Трамп.

Він також заявив, що Росія та Іран зараз дуже ослаблені – «одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його військові успіхи».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів у Парижі зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом. 

Сполучені Штати також виділили черговий пакет військової допомоги для України на 988 мільйонів доларів. Він міститиме додаткове обладнання, ракети і дрони.

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