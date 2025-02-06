«Укренерго» запровадило аварійні відключення у 8 областях

Відключення світла. Фото з pixabay.

Через пошкодження об’єктів генерації після ворожих атак у четвер, 6 лютого, застосовані аварійні відключення у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9:00, рівень споживання енергії був на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу.

Сьогодні протягом дня світло вмикатимуть у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях.

Також енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію з 07:00 до 20:00.

Нагадаємо, що до кінця 2024 року частину камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» збираються обладнати резервним живленням. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень електроенергії.