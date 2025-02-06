«Укренерго» запровадило аварійні відключення у 8 областях
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- Альона Коханчук
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11:41, 06 лютого, 2025
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Через пошкодження об’єктів генерації після ворожих атак у четвер, 6 лютого, застосовані аварійні відключення у восьми областях.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Зазначається, що станом на 9:00, рівень споживання енергії був на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу.
Сьогодні протягом дня світло вмикатимуть у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях.
Також енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію з 07:00 до 20:00.
Нагадаємо, що до кінця 2024 року частину камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» збираються обладнати резервним живленням. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень електроенергії.
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