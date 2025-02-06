  • четвер

    6 лютого, 2025

  • 0.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • 0.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Укренерго» запровадило аварійні відключення у 8 областях

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

Через пошкодження об’єктів генерації після ворожих атак у четвер, 6 лютого, застосовані аварійні відключення у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9:00, рівень споживання енергії був на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу.

Сьогодні протягом дня світло вмикатимуть у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях.

Також енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію з 07:00 до 20:00.

Нагадаємо, що до кінця 2024 року частину камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» збираються обладнати резервним живленням. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень електроенергії.

Останні новини про: Відключення електроенергії

У восьми областях України діють аварійні відключення світла
Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси
Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

ЄІБ: Питна вода у Миколаєві не зʼявиться після будівництва водогону, потрібна система очищення

Юлія Бойченко
новини

Через різницю в тарифах державний борг перед «Миколаївоблтеплоенерго» може перевищити ₴1 млрд

Аліна Квітко
новини

Таблички з новими назвами вулиць Миколаєва встановлюватимуть адміністрації районів

Юлія Бойченко
новини

На завершення реконструкції дитсадка в Ракетному Урочищі з бюджету Миколаєва направлять майже ₴16 мільйонів

Аліна Квітко
новини

У лікарнях Миколаєва встановили шість сонячних електростанцій за два роки

Даріна Мельничук

Останні новини про: Відключення електроенергії

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси
У восьми областях України діють аварійні відключення світла

Через різницю в тарифах державний борг перед «Миколаївоблтеплоенерго» може перевищити ₴1 млрд

Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну

54 хвилини тому

У Березанці відкрили нову лабораторію для здіагностування захворювань

Альона Коханчук

Головне сьогодні