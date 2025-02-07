Міноборони: Близько 70% озброєння на фронті — міжнародна допомога

Іван Гаврилюк. Фото Укрінформу

Приблизно 70% озброєння та військової техніки, що використовують на полі бою, складає міжнародна допомога.

Це повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на питання щодо відсотка від потреби, яку Україна отримала від міжнародних партнерів.

«Існує поняття повної потреби для ведення бойових дій максимальної інтенсивності і мінімально необхідної потреби для ведення, наприклад, оборонних дій. Повна потреба ніколи не забезпечувалася. Приблизно 70% того, що використовували Сили оборони на полі бою, — це міжнародна військова допомога. Ми зараз потребуємо підтримки від наших партнерів, особливо у постачанні тих видів озброєння, які ми не виробляємо самостійно або виробляємо в недостатній кількості», — сказав Іван Гаврилюк, зазначивши, що це стосується передусім систем ППО, важкої бронетехніки, артилерійських боєприпасів калібрів НАТО тощо.

Також він зазначив, що нині збільшуються обсяги виробництва і вітчизняні виробники озброєння, освоюють випуск нових зразків зброї та техніки.

«Державне замовлення все більше орієнтоване на внутрішнього виробника. Наприклад, торік майже 2/3 контрактів на закупівлю озброєння для ЗСУ було укладено з українськими виробниками. Нам вдалося зменшити залежність від імпорту, наприклад, спеціальних бронеавтомобілів, а у виробництві безпілотників Україна наближається до самозабезпечення», — додав він.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Кіт Келлог відкинув можливість повернення Україні статусу ядерної держави та відповідного озброєння.