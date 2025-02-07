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В Україні стало більше шлюбних договорів: за рік їх кількість зросла на 7%

У минулому році українці уклали понад 2,7 тисячі шлюбних договорів, що на 7% більше, ніж у 2023 році. За статистикою, на 54 шлюби припадає 1 шлюбний договір.

За даними аналітики Опендатабот, минулого року уклали понад 150 тисяч нових шлюбів. Це на 19% менше, ніж у 2023 році, і на 30% менше, ніж до війни. У середньому щомісяця одружувалися 12,5 тисяч пар, що є найнижчим показником за останнє десятиліття.

Кількість шлюбів. Інфографіка: ОпендатаботКількість шлюбів. Інфографіка: Опендатабот

Таліна Кравцова, партнерка юридичної фірми, зазначає, що шлюбні договори стають дедалі популярнішими серед українців. Вони допомагають визначити статус майна, яке подружжя набуває після укладення шлюбу. Особливо часто такі угоди укладають у парах, де один із партнерів є іноземцем.

«З власної практики можу сказати: найбільш безпечно укладати шлюбний договір подружжю, щоб домовитись на майбутнє. Адже останнім часом в українських судах немає однозначного підходу щодо того, чи можна шлюбним договором змінити статус майна, набутого до укладення договору. Відсутність усталеного підходу — це завжди ризик оскарження договору в суді», — зазначила вона.

Кількість шлюбних договорів. Інфографіка: ОпендатаботКількість шлюбних договорів. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що на початку січня в системі державних реєстрів Міністерства юстиції України після російської кібератаки відновили реєстри шлюбів

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