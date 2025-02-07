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На Херсонщині мобільні аптеки обслуговують майже 90 населених пунктів

У Херсонській області працюють мобільні аптечні пункти. Скриншот з відео: Херсонська ОВАУ Херсонській області працюють мобільні аптечні пункти. Скриншот з відео: Херсонська ОВА

У Херсонській області працюють два мобільні аптечні пункти, які обслуговують близько 90 населених пунктів. 

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що «аптеки на колесах» функціонують у Бериславському та Херсонському районах.

«Маршрут охоплює віддалені села, де немає стаціонарних аптек і погані дороги. Там мобільні аптечні пункти користуються попитом, особливо серед людей літнього віку та вразливих категорій. Вони постійно потребують медикаменти», — розповів фармацевт Ілля Полторацький.

Загалом, за період роботи мобільних аптек медичну допомогу отримали майже 4500 жителів Херсонщини. Крім того, розглядається можливість розширення переліку населених пунктів для візитів.

«Це дуже зручно. В місто боїмося їхати через постійні обстріли, а до нас аптечні пункти приїжджають два рази на місяць», — каже місцева мешканка Наталія Міщенко.

Також додали, що у мобільній аптеці можна придбати ліки, безрецептурні і за рецептом, та препарати за програмою «Доступні ліки».

Нагадаємо, у закладах охорони здоровʼя Херсонщини працюють понад 700 лікарів та 1,6 тисяч медпрацівників. Однак в регіоні нестача нейро- та судинних хірургів, травматологів та анестезіологів.

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