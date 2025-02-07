На Херсонщині мобільні аптеки обслуговують майже 90 населених пунктів
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- Даріна Мельничук
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22:10, 07 лютого, 2025
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У Херсонській області працюють два мобільні аптечні пункти, які обслуговують близько 90 населених пунктів.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що «аптеки на колесах» функціонують у Бериславському та Херсонському районах.
«Маршрут охоплює віддалені села, де немає стаціонарних аптек і погані дороги. Там мобільні аптечні пункти користуються попитом, особливо серед людей літнього віку та вразливих категорій. Вони постійно потребують медикаменти», — розповів фармацевт Ілля Полторацький.
Загалом, за період роботи мобільних аптек медичну допомогу отримали майже 4500 жителів Херсонщини. Крім того, розглядається можливість розширення переліку населених пунктів для візитів.
«Це дуже зручно. В місто боїмося їхати через постійні обстріли, а до нас аптечні пункти приїжджають два рази на місяць», — каже місцева мешканка Наталія Міщенко.
Також додали, що у мобільній аптеці можна придбати ліки, безрецептурні і за рецептом, та препарати за програмою «Доступні ліки».
Нагадаємо, у закладах охорони здоровʼя Херсонщини працюють понад 700 лікарів та 1,6 тисяч медпрацівників. Однак в регіоні нестача нейро- та судинних хірургів, травматологів та анестезіологів.
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