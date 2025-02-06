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На Херсонщині не вистачає хірургів, травматологів та анестезіологів, — голова ОВА

«Підземні лікарні», які облаштували на Херсонщині. Фото: Віктор ЛяшкоПідземні лікарні, які облаштували на Херсонщині. Фото: Віктор Ляшко

У закладах охорони здоровʼя Херсонщини працюють понад 700 лікарів та 1,6 тисяч медпрацівників. Однак в регіоні нестача нейро- та судинних хірургів, травматологів та анестезіологів.

Про це повідомив голова ОВА Олександ Прокудін, в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Кожен і кожна з них — справжні професіонали своєї справи, які завжди готові допомогти мешканцям Херсонщини. Звичайно нашому регіоні бракує вузькопрофільних спеціалістів, які працюють з політравмами. Це — нейрохірурги, судинні хірурги, травматологи та анестезіологи», — зазначив він. 

За його словами, цю проблему намагаються вирішити спільно з Міністерством охорони здоровʼя. Зокрема, у відрядження приїздять необхідні спеціалісти з інших регіонів. 

«Вахтовим методом з інших регіонів у відрядження направляють таких спеціалістів, які місяць-два працюють на Херсонщині», — розповів очільник регіону. 

Він зазначив, що в області цілодобово працює 28 бригад екстреної медичної допомоги. Які щоденно виїздять на близько 200 викликів. Загалом за рік швидкі виїжджали на 55 тисяч викликів. Крім того, в регіоні відкрили сім підземних лікарень

Раніше повідомлялось, що Херсонському обласному центру екстреної медичної допомоги передали п’ять реанімобілів, обладнаних всім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги.

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