Невідомі облили фарбою таблицю з назвою вулиці Ірини Фаріон у Львові, фото: Євген Бойко

У Львові невідомі облили фарбою таблицю з назвою вулиці на честь вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Про це 9 лютого повідомив керівник справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Він розповів, що двоє вандалів облили чорною фарбою таблицю з назвою вулиці сьогодні, 9 лютого, близько о 6:15.

Спочатку в мережах повідомляли, що табличку закидали багнюкою, однак це виявилася фарба.

Вандали потрапили на міські камери відеоспостереження, це відео передали правоохоронцям.

Табличку з назвою вулиці вже поміняли на нову.

Вулицю на честь вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон відкрили 2 січня. Вулиця розташована в центральній частині міста, в Галицькому районі. Вона пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної. Раніше вона мала назву Технічна.

Рішення про перейменування вулиці на честь Ірини Фаріон міська рада погодила в листопаді 2024 року.

Вбивство Ірини Фаріон

У липні 2024 року невідомий стріляв у Ірину Фаріон біля її будинку у Львові. Пізніше жінка померла у лікарні.

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Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.

Згодом стало відомо про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Галицький районний суд обрав запобіжний захід 18-річному підозрюваному. Суддя обрав йому безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі правоохоронці завершили розгляд справи про вбивство народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон та направили його до суду. Підозрюваному у вбивстві змінили кваліфікацію злочину.