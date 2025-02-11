На Херсонщині визначили перелік пошкоджених об’єктів, на ремонт яких витратять ₴23 млн

Зруйноване селище Посад-Покровське на Херсонщині. Архівне фото «МикВісті"»

На Херсонщині сформували першочерговий перелік з 27 пошкоджених російськими обстрілами об’єктів, на відновлення яких виділять 23 мільйони гривень.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Обласний бюджет покриватиме лише 10% від вартості розробки проєктної документації, решту планують залучити з місцевих бюджетів, повідомляє ОВА.

Серед сформованих у переліку об’єктів:

11 закладів освіти, де передбачені будівництва укриттів;

4 об’єкти охорони здоров’я, які матимуть безпечні умови для лікарів та пацієнтів;

інфраструктурні проєкти з відновлення водопостачання та водовідведення.

Також, за даними ОВА, окрему увагу приділено об’єктам, що розташовані поруч із лінією зіткнення та дошкільним закладам для запуску навчання у змішаному форматі.

Нагадаємо, що станом на кінець 2024 року, на звільнених територіях Херсонської області вже відновили майже 4900 обʼєктів, це житлові будинки, школи лікарні та критична інфраструктура.