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В Україні найкращих медиків, меценатів та волонтерів відзначать орденом

Вручення «Ордена Святого Пантелеймона». Архівне фото: оргкомітет конкурсуВручення «Ордена Святого Пантелеймона». Архівне фото: оргкомітет конкурсу

В Україні найкращих медичних працівників, меценатів та волонтерів відзначать «Орденом Святого Пантелеймона». 

Як повідомили в оргкомітеті заходу, цьогоріч кандидатів обиратимуть у семи номінаціях.

Зокрема, кращих лікарів номінуватимуть: «Найкращий лікар — еталон професії», а військових медиків: «Опора на лінії життя». Медичних працівників відзначатимуть у номінації «Серце медицини», а військових — «Герой медичного фронту».

Тих, хто впроваджує інноваційні рішення у сфері медицини, відзначать у номінації «Новатор року». Громадських діячів, волонтерів, меценатів у — «Взірець служіння суспільству». Кращі медичних заклади визначать у номінації «Фортець здоров'я».

Зазначається, що учасники мають до 10 березня 2025 року надіслати документи на: ordenmykolaiv2024@ukr.net. В оргкомітеті чекають на презентацію про кандидатів та згоду на участь у конкурсі.

Урочиста церемонія нагородження відбудеться 27 липня.

Раніше повідомлялось, що уродженця Кривого Озера на Миколаївщині, підполковника Сергія Агатія, учасника боїв на Курщині нагородили Орденом Богдана Хмельницького III ступеня за мужність та самовіддану службу.

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