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У Резерв+ 18-24-річні можуть подати заявку на річний контракт із ЗСУ

Центр рекрутингу у Запоріжжі. Ілюстративне фото: МіноборониЦентр рекрутингу у Запоріжжі. Ілюстративне фото: Міноборони

Міністерство оборони України запустило проєкт «Контракт 18-24». Відтепер молоді українці можуть приєднатися до Сил оборони на добровільній основі, строком на один рік за один мільйон гривень.

У відомстві обіцяють гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія. 

«Контракт 18-24 — це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», — наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Зокрема, передбачається контракт на один мільйон, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта — під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячно — до 120 тисяч гривень.

Крім того, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. 

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+». У Міноборони зазначили, що бажаючі зможуть знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання контракту.

Раніше Президент України Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.

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