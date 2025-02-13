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Депутати облради прийняли з держвласності сім профтехучилищ у Миколаєві, але рішення підтримали не усі

Миколаївський політехнічний фаховий коледж. Фото: Facebook-сторінка коледжуМиколаївський політехнічний фаховий коледж. Фото: Facebook-сторінка коледжу

Сім професійно-технічних навчальних закладів Миколаєва, що перебували у державній власності, прийняли на баланс області.

Відповідне рішення ухвалили депутати Миколаївської обласної ради під час онлайн-засідання сесії обласної ради. «За» проголосували 33 депутата, «проти» – 3, утримались – 6,  пишуть «МикВісті».

До обласної власності відійшли наступні заклади у Миколаєві:

  • Вище професійне училище суднобудування;
  • Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова;
  • Миколаївський професійний промисловий ліцей;
  • Миколаївський професійний машинобудівний ліцей;
  • Вище професійне училище № 21;
  • Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Миколаївський центр професійної освіти»;
  • Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну».

Фінансування закладів після передачі здійснюватиметься з бюджету Миколаєва відповідно до вимог Бюджетного кодексу, сказала директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська. 

Наразі утримання цих закладів коштує 187 мільйонів гривень на рік: 163 мільйона гривень з міського бюджету, 18 мільйонів гривень з державного бюджету та 5 мільйонів гривень – спецфонд.

Однак проти такого рішення виступили депутати обласної ради Андрій Волков та Тетяна Демченко. Вони закликали депутатів не підтримувати це рішення.

Водночас Андрій Волков вважає, що ці заклади мають бути на балансі міста.

— Розглянувши це питання, я не вважаю його виважения, що стосується міста Миколаєва. З 2021 року у нас значним чином змінилася ситуація в державі. Так сталося, що місто Миколаїв має свої напрацювання з інвесторами з цього приводу. І наші труди і фінанси, які зараз не в дуже гарному стані, для нас є вирішальними при отриманні будь-яких домовленостей по Миколаєву. 

Всі комунальні заклади, які зараз не комунальні, а ще державні професійні технічні навчальні заклади, повинні належати місту, оскільки знаходяться у місті. Крім того, саме місто має свій фінансовий ресурс для того, щоб їх наповнювати, має відповідне кадрове забезпечення для того, щоб спрямовувати їх діяльність, – сказав Андрій Волков

Однак депутати обласної ради більшою кількістю голосів підтримали це рішення.

Раніше директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська повідомляє, що всі профтехучилища в Україні мають передати з держвласності на баланс органів місцевого самоврядування відповідно до державної політики.

Станом на кінець вересня 2024 року російські війська зруйнували або пошкодили 10 із 24 закладів професійно-технічної освіти Миколаївської області.

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