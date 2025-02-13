Обмежено придатні військовозобов'язані зможуть пройти ВЛК до 5 червня: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних. Відтепер ВЛК можна буде пройти до 5 червня цього року.

Про це свідчіть картка законопроєкту, опублікована на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою документа, за вісім місяців повторний медичний огляд пройшли тільки 25% громадян, які раніше мали статус обмежено придатних. Через це виникла необхідність продовжити термін, виконати норму закону у визначений період було неможливо.

Раніше заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук розповідала про зміни правил проходження військово-лікарської комісії для осіб з категорією «обмежено придатний».