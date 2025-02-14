Миколаївська облрада затвердила програму соціальної підтримки ветеранів на 2025-2027 роки, але скільки на неї витратять, невідомо

Миколаївська обласна рада затвердила Комплексну програму соціальної підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей на 2025-2027 роки. Вона спрямована на створення умов для інтеграції ветеранів у цивільне життя та надання їм всебічної допомоги.

Про це йшлось під час позачергової сесії у четвер, 13 лютого, пишуть «МикВісті».

Програма передбачає:

створення ветеранських просторів, центрів життєстійкості та психічного здоров’я;

фінансову підтримку ветеранів та членів їхніх сімей, у тому числі родин загиблих військових;

заходи з реабілітації, медичного забезпечення, соціальної адаптації;

допомогу в працевлаштуванні, професійній перепідготовці, започаткуванні власного бізнесу;

підтримку у сфері освіти, культури, патріотичного виховання.

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Окрім цього, при обласній раді буде створена Рада ветеранів війни, яка контролюватиме реалізацію програми та сприятиме захисту прав ветеранів.

Як зазначила під час доповіді директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва, фінансування програми здійснюватиметься за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. Однак назвати конкретну суму, яку на цей рік закладено у програму, посадовиця не змогла.

— Програма йде загальна на декілька років. В ній зазначаються лише кошти, які ми можемо використати на цей рік, але ця цифра є динамічною. Тому що кожного місяця виділяються додатково кошти, в тому числі з обласного і місцевих бюджетів. Деякі програми, які фінансуються по ветеранам, фінансуються по заявка, — сказала Оксана Єльчієва.

Рішення підтримали 45 депутатів.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що цьогоріч в області планують розширювати базові послуги для підтримки ветеранів.