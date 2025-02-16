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Перший центр для повернення українських біженців відкриють у Берліні

У Берліні відкриється центр допомоги біженцям з України. Фото: Міністерство національної єдності УкраїниУ Берліні відкриється центр допомоги біженцям з України. Фото: Міністерство національної єдності України
Україна та Німеччина підписали декларацію про наміри відкриття першого українського Unity Hub у Берліні.

Як повідомили у суботу, 15 лютого, у міністерстві національної єдності України, це відбулося на полях Мюнхенської конференції з безпеки у присутності президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

За його словами, це важливий крок у розбудові інституційної підтримки українських громадян за кордоном. Уже незабаром відбудеться передача приміщення для хабу.

— Хаб стане місцем для об’єднання українців, надання консультаційної та інтеграційної підтримки, розвитку культурних і освітніх ініціатив. А тим, хто буде готовий, надаватиметься вся необхідна допомога для повернення додому, – написав Олексій Чернишов.

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