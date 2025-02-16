Перший центр для повернення українських біженців відкриють у Берліні
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- Аліна Квітко
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3:10, 16 лютого, 2025
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Як повідомили у суботу, 15 лютого, у міністерстві національної єдності України, це відбулося на полях Мюнхенської конференції з безпеки у присутності президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Олафа Шольца.
За його словами, це важливий крок у розбудові інституційної підтримки українських громадян за кордоном. Уже незабаром відбудеться передача приміщення для хабу.
— Хаб стане місцем для об’єднання українців, надання консультаційної та інтеграційної підтримки, розвитку культурних і освітніх ініціатив. А тим, хто буде готовий, надаватиметься вся необхідна допомога для повернення додому, – написав Олексій Чернишов.
Раніше повідомлялось, що за кордоном перебувають 7,7 мільйона громадян України, з яких 5,3 мільйона осіб проживають у країнах Європейського Союзу.
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