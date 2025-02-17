  • понеділок

    17 лютого, 2025

  • -0.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • -0.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На ЧАЕС призупинили гасіння пожежі: ситуацію моніторять дроном з тепловізором

Саркофаг на Чорнобильській атомній електростанці. Фото: ДАЗВСаркофаг на Чорнобильській атомній електростанції. Фото: ДАЗВ

На Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) призупинили гасіння пожежі після удару російського дрона. Наразі фахівці моніторять ситуацію.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Станом понеділок, 17 лютого, роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС тривають. Наразі моніторять ситуацію за допомогою БпЛА з тепловізором.

«На 07:00 роботи з гасіння пожежі призупинено, проте це не означає їх завершення. Відкритих осередків тління мембрани не спостерігається, триває моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором», — йдеться в повідомленні.

Вказано, що до роботи залучили шість працівників та дві одиниці техніки ДСНС. Температура повітря вранці становила -15°C.

«Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено», — додали у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Реклама

Читайте також:

новини

«Я зрозуміла: «Шахед» не перелетить будинок. І тут вибух — усе посипалося»: мешканка Миколаєва про наслідки нічної атаки

Анна Гакман
новини

Росія знищила та пошкодила майже 250 об’єктів культури на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

«Романтичний джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Дня закоханих

Даріна Мельничук
новини

На відновлення знищеного аеропорту Миколаєва знадобиться €13 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати ухвалили Стратегію розвитку Миколаївської області до 2027 року

Аліна Квітко

Усі абоненти Миколаївської ТЕЦ вже забезпечені теплом, — Кім

Держсекретар США заявив, що Україна і Європа будуть частиною реальних мирних переговорів

4 години тому

Миколаївський БК «Ніко-Баскет» виграв другу поспіль домашню гру

Головне сьогодні