На ЧАЕС призупинили гасіння пожежі: ситуацію моніторять дроном з тепловізором
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- Альона Коханчук
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12:25, 17 лютого, 2025
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На Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) призупинили гасіння пожежі після удару російського дрона. Наразі фахівці моніторять ситуацію.
Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
Станом понеділок, 17 лютого, роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС тривають. Наразі моніторять ситуацію за допомогою БпЛА з тепловізором.
«На 07:00 роботи з гасіння пожежі призупинено, проте це не означає їх завершення. Відкритих осередків тління мембрани не спостерігається, триває моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором», — йдеться в повідомленні.
Вказано, що до роботи залучили шість працівників та дві одиниці техніки ДСНС. Температура повітря вранці становила -15°C.
«Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено», — додали у відомстві.
Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
Як відомо, у червні минулого року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.