На ЧАЕС призупинили гасіння пожежі: ситуацію моніторять дроном з тепловізором

Саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції. Фото: ДАЗВ

На Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) призупинили гасіння пожежі після удару російського дрона. Наразі фахівці моніторять ситуацію.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Станом понеділок, 17 лютого, роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС тривають. Наразі моніторять ситуацію за допомогою БпЛА з тепловізором.

«На 07:00 роботи з гасіння пожежі призупинено, проте це не означає їх завершення. Відкритих осередків тління мембрани не спостерігається, триває моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором», — йдеться в повідомленні.

Вказано, що до роботи залучили шість працівників та дві одиниці техніки ДСНС. Температура повітря вранці становила -15°C.

«Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено», — додали у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.