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На Миколаївщині прогнозують ожеледицю: правоохоронці закликають до обережності

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, з 17 по 19 лютого на дорогах області збережеться ожеледиця.

Поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

  • Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.
  • Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.
  • Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
  • Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.
  • Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.

У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102. 

Раніше повідомлялось, що синоптики прогнозують морози та ожеледицю на Миколаївщині.

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