На Миколаївщині прогнозують ожеледицю: правоохоронці закликають до обережності
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:43, 17 лютого, 2025
-
За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, з 17 по 19 лютого на дорогах області збережеться ожеледиця.
Поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:
- Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.
- Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.
- Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
- Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.
- Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.
У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.
Раніше повідомлялось, що синоптики прогнозують морози та ожеледицю на Миколаївщині.
Останні новини про: Миколаївщина