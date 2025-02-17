На Миколаївщині прогнозують ожеледицю: правоохоронці закликають до обережності

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, з 17 по 19 лютого на дорогах області збережеться ожеледиця.

Поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.

Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.

Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.

Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.

Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.

У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.

Раніше повідомлялось, що синоптики прогнозують морози та ожеледицю на Миколаївщині.