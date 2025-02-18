  • вівторок

    18 лютого, 2025

  • -2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 18 лютого , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кількість бакалаврів на Миколаївщині скоротилася вдвічі за шість років

Кількість бакалаврів на Миколаївщині скоротилася. Фото: pixabayКількість бакалаврів на Миколаївщині скоротилася. Фото: pixabay

На Миколаївщині за шість років у більш ніж два рази зменшилась кількість студентів, які отримали вищу освіту на рівні бакалавра.

Про це свідчать дані, наведені в Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року, повідомляють «МикВісті».

Вказується, що у вищій освіті Миколаївської області за період 2019-2024 роки кількість здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня зменшилася у 2,2 рази.

Скриншот зі Стратегії розвитку Миколаївської областіСкриншот зі Стратегії розвитку Миколаївської області

Також за останні три роки значно зменшилась кількість здобувачів другого і третього рівнів освіти. Так, кількість магістрів зменшилась на 31% та на 41% менше отримавших освітньо-науковий рівень.

Також вказується, що у період 2019-2024 роки сплеск наукової активності в Миколаївській області прийшовся на 2020/2021 та 2021/2022 навчальні роки: і за захистом дисертацій PhD та докторів наук, і за кількістю патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, авторські свідоцтва, кількістю наукових монографій та підготовлених інноваційних проєктів.

Раніше повідомлялося, що сім професійно-технічних навчальних закладів Миколаєва, що перебували у державній власності, прийняли на баланс області.

Останні новини про: Освіта

Депутати облради прийняли з держвласності сім профтехучилищ у Миколаєві, але рішення підтримали не усі
Одеську юридичну академію Ківалова приєднали до університету Мечникова
Реорганізація шкіл: Мішково-Погорілівську школу-інтернат перетворять на ліцей
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині не вистачає майже 1300 медиків — сімейних лікарів з них понад сто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ринок праці в Миколаївській області: шукачів роботи більше, ніж вакансій

Аліна Квітко
новини

У лікарнях Миколаївщини бракує 41 укриття, а частина існуючих готові лише частково

Світлана Іванченко
новини

«ТЕЦ не відновить електрогенерацію до кінця сезону. Там все зруйновано», — мер Сєнкевич

Аліна Квітко
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко

Останні новини про: Освіта

Реорганізація шкіл: Мішково-Погорілівську школу-інтернат перетворять на ліцей
Одеську юридичну академію Ківалова приєднали до університету Мечникова
Депутати облради прийняли з держвласності сім профтехучилищ у Миколаєві, але рішення підтримали не усі

Путін не проти вступу України в ЄС: «Це суверенне право Києва»

Уряд виділив понад ₴1,5 млрд на безпеку укриття ЧАЕС після російської атаки, — Шмигаль

Популярні й унікальні: які імена обирали для дітей на Миколаївщині у 2024 році

Світлана Іванченко

Головне сьогодні