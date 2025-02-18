Кількість бакалаврів на Миколаївщині скоротилася вдвічі за шість років

Кількість бакалаврів на Миколаївщині скоротилася. Фото: pixabay

На Миколаївщині за шість років у більш ніж два рази зменшилась кількість студентів, які отримали вищу освіту на рівні бакалавра.

Про це свідчать дані, наведені в Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року, повідомляють «МикВісті».

Вказується, що у вищій освіті Миколаївської області за період 2019-2024 роки кількість здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня зменшилася у 2,2 рази.

Скриншот зі Стратегії розвитку Миколаївської області

Також за останні три роки значно зменшилась кількість здобувачів другого і третього рівнів освіти. Так, кількість магістрів зменшилась на 31% та на 41% менше отримавших освітньо-науковий рівень.

Також вказується, що у період 2019-2024 роки сплеск наукової активності в Миколаївській області прийшовся на 2020/2021 та 2021/2022 навчальні роки: і за захистом дисертацій PhD та докторів наук, і за кількістю патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, авторські свідоцтва, кількістю наукових монографій та підготовлених інноваційних проєктів.

Раніше повідомлялося, що сім професійно-технічних навчальних закладів Миколаєва, що перебували у державній власності, прийняли на баланс області.