  • четвер

    20 лютого, 2025

  • -4.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • -4.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У «Дії» з’явилися нові послуги для ветеранів та родин загиблих військових

Аплікація «Дія». Фото: МінцифраЗастосунок «Дія». Фото: Мінцифри

На порталі «Дія» запустили можливість отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці.

Як повідомили у Мінцифри, раніше для цього потрібно було особисто відвідувати державні установи, а тепер процедура займає лише кілька хвилин онлайн. Для тих, хто віддає перевагу офлайн-формату, подати заявку можна у найближчому ЦНАПі.

Послуги доступні ветеранам, які мають довідку про інвалідність, а також родичам загиблих військових за наявності підтверджуючих документів.

Раніше у застосунку «Дія» з'явилася можливість отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки.

Останні новини про: Дія

Кабмін спростив процедуру перебронювання працівників через «Дію»
Через технічні роботи деякі послуги в «Дії» тимчасово не працюватимуть
У «Дії» зʼявляться направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення

Читайте також:

новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

Майже всі школи Миколаївщини мають покриття Wi-Fi, але швидкісний Інтернет — лише у 70%

Аліна Квітко
новини

Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

Аліна Квітко
новини

У мерії Миколаєва повідомили про відновлення подачі тепла, «але ми не знаємо, що буде завтра»

Катерина Середа
новини

Освіта Миколаївщини: у школах бракує молодих педагогів, а в селах вчителі викладають по кілька предметів

Аліна Квітко

Останні новини про: Дія

У «Дії» зʼявляться направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення
Через технічні роботи деякі послуги в «Дії» тимчасово не працюватимуть
Кабмін спростив процедуру перебронювання працівників через «Дію»

В ООН відповіли на заяву Трампа: Зеленський залишається легітимним президентом

У Вознесенську планують підвищити вартість підключення води

2 години тому

На Миколаївщині у судах розглядають 398 справ пов’язаних з корупцією

Альона Коханчук

Головне сьогодні