У «Дії» з’явилися нові послуги для ветеранів та родин загиблих військових
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- Світлана Іванченко
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18:01, 20 лютого, 2025
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На порталі «Дія» запустили можливість отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці.
Як повідомили у Мінцифри, раніше для цього потрібно було особисто відвідувати державні установи, а тепер процедура займає лише кілька хвилин онлайн. Для тих, хто віддає перевагу офлайн-формату, подати заявку можна у найближчому ЦНАПі.
Послуги доступні ветеранам, які мають довідку про інвалідність, а також родичам загиблих військових за наявності підтверджуючих документів.
Раніше у застосунку «Дія» з'явилася можливість отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки.
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