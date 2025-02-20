У «Дії» з’явилися нові послуги для ветеранів та родин загиблих військових

Застосунок «Дія». Фото: Мінцифри

На порталі «Дія» запустили можливість отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці.

Як повідомили у Мінцифри, раніше для цього потрібно було особисто відвідувати державні установи, а тепер процедура займає лише кілька хвилин онлайн. Для тих, хто віддає перевагу офлайн-формату, подати заявку можна у найближчому ЦНАПі.

Послуги доступні ветеранам, які мають довідку про інвалідність, а також родичам загиблих військових за наявності підтверджуючих документів.

Раніше у застосунку «Дія» з'явилася можливість отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки.