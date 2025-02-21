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Епідемічний поріг перевищений у 16 областях України

На Миколаївщині на зросла захворюваність на грип та COVID-19. Фото: Getty ImagesНа Миколаївщині на зросла захворюваність на грип та COVID-19. Фото: Getty Images

Станом на п’ятницю, 21 лютого, епідемічний поріг перевищений у 16 областях України. Значна частина захворівших концентрується на захід країни.

Про це в телемарафоні повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Щодо епідситуації, то так, сьогодні у 16 областях є перевищений епідпоріг. Це значить, що інтенсивність захворюваності на ГРВІ вже вища, ніж це було за середньостатистичними показниками останніх років. Найбільше перевищений епідпоріг у Хмельницькій області. Ці 16 областей все одно більше концентруються на захід нашої країни, і Черкаська область у центрі — також перевищений епідпоріг. Продовжуємо моніторинг», — розповів він.

Також він додав, що цього року значна частина хворих потребують госпіталізації. Разом з тим він додав, що на сьогодні в цілому ситуація на території всієї країни контрольована.

«Щодо наявності вільних ліжок у інфекційних, терапевтичних стаціонарах, у відділеннях інтенсивної терапії можу сказати, що система охорони здоров’я наразі повністю готова і спроможна надавати медичну допомогу всім, хто її потребує», — сказав Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що за тиждень з 10 по 16 лютого в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 206 653 людини, із них 60% — діти. Через зростання захворюваності в 16 областях застосовують протиепідемічні заходи та можуть ввести «локальний карантин».

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