У Миколаєві проводять унікальні операції для пацієнтів із мінно-вибуховими травмами

Медики відділення пластичної та реконструктивної хірургії Миколаївської лікарні №4. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві у відділення пластичної та реконструктивної хірургії міської лікарні №4, фахівці проводять складні реконструктивні операції, зокрема для пацієнтів із мінно-вибуховими травмами.

Як зазначив завідувач відділення Андрій Потапенко, зараз цей напрямок роботи особливо актуальний через бойові дії. У відділення надходять поранені військові та цивільні, часто зі складними комбінованими травмами, що потребують багатоетапного хірургічного лікування та делікатного підходу.

Медики відділення пластичної та реконструктивної хірургії Миколаївської лікарні №4. Фото: Миколаївська міськрада Медики відділення пластичної та реконструктивної хірургії Миколаївської лікарні №4. Фото: Миколаївська міськрада

Відділення є одним із провідних мікрохірургічних центрів України. Від початку року тут уже проведено 156 операцій, а протягом минулого року прооперували 1211 пацієнтів. Лікарі виконали 47 реплантацій пальців кисті та 72 судинні операції на верхніх і нижніх кінцівках.

Нагадаємо, в одеській лікарні провели унікальну операцію на серці, транслюючи її в реальному часі. За процесом слідкували медики з різних країн.