  • пʼятниця

    21 лютого, 2025

  • -2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -2.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві проводять унікальні операції для пацієнтів із мінно-вибуховими травмами

Медики відділення пластичної та реконструктивної хірургії Миколаївської лікарні №4. Фото: Миколаївська міськрадаМедики відділення пластичної та реконструктивної хірургії Миколаївської лікарні №4. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві у відділення пластичної та реконструктивної хірургії міської лікарні №4, фахівці проводять складні реконструктивні операції, зокрема для пацієнтів із мінно-вибуховими травмами.

Як зазначив завідувач відділення Андрій Потапенко, зараз цей напрямок роботи особливо актуальний через бойові дії. У відділення надходять поранені військові та цивільні, часто зі складними комбінованими травмами, що потребують багатоетапного хірургічного лікування та делікатного підходу.

Медики відділення пластичної та реконструктивної хірургії Миколаївської лікарні №4. Фото: Миколаївська міськрадаМедики відділення пластичної та реконструктивної хірургії Миколаївської лікарні №4. Фото: Миколаївська міськрада
Медики відділення пластичної та реконструктивної хірургії Миколаївської лікарні №4. Фото: Миколаївська міськрадаМедики відділення пластичної та реконструктивної хірургії Миколаївської лікарні №4. Фото: Миколаївська міськрада

Відділення є одним із провідних мікрохірургічних центрів України. Від початку року тут уже проведено 156 операцій, а протягом минулого року прооперували 1211 пацієнтів. Лікарі виконали 47 реплантацій пальців кисті та 72 судинні операції на верхніх і нижніх кінцівках.

Нагадаємо, в одеській лікарні провели унікальну операцію на серці, транслюючи її в реальному часі. За процесом слідкували медики з різних країн.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві під час пожежі в квартирі загинув чоловік
У Миколаєві можна оплатити штраф за паркування через QR-код
У двох навчальних закладах Миколаєва встановили генератори

Читайте також:

новини

У Миколаєві від 1 березня планують підвищити вартість проїзду в електротранспорті

Аліна Квітко
новини

Профільний комітет рекомендував Раді перейменувати три суди на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

Майже всі школи Миколаївщини мають покриття Wi-Fi, але швидкісний Інтернет — лише у 70%

Аліна Квітко
новини

Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаїв

У двох навчальних закладах Миколаєва встановили генератори
У Миколаєві можна оплатити штраф за паркування через QR-код
У Миколаєві під час пожежі в квартирі загинув чоловік

У Миколаєві хочуть провести конкурс на кращий проєкт реконструкції скверу «Захисників правопорядку»

У Миколаєві від 1 березня планують підвищити вартість проїзду в електротранспорті

5 годин тому

У двох навчальних закладах Миколаєва встановили генератори

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні