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Єврокомісія надасть пакет підтримки для інтеграції України в енергоринок ЄС

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Getty ImagesУрсула фон дер Ляйен. Фото: Getty Images

У понеділок, 24 лютого, Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки для забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.

Пакет заходів дозволить повністю інтегрувати ринок електроенергії України з ЄС до початку 2027 року разом з Молдовою, а також забезпечити подальшу інтеграцію у газовий сектор ЄС за умови, що Україна значно прискорить необхідні ринкові реформи.

Наголошується, що частина української енергоінфраструктури знищена російськими атаками, і лише повністю незалежна енергетична система може захистити Україну від поточних атак і майбутнього тиску.

Повна інтеграція України в енергетичний ринок ЄС буде частиною загальних гарантій безпеки, які ЄС може надати, а також ефективною передумовою для реконструкції, оскільки енергетична безпека є ключовою для забезпечення потоку інвестицій по всій країні.

«Протягом трьох років Росія намагалася занурити Україну в темряву, невпинно атакуючи енергетичну інфраструктуру. Це потрібно припинити назавжди. Завдяки пакету, який ми пропонуємо сьогодні, Європа забезпечить Україні стійку, безпечну та конкурентоспроможну енергетичну систему. Більше відновлюваної енергії та повна інтеграція енергетичних ринків сприятимуть більшій енергетичній безпеці як для України, так і для Європейського Союзу», — зазначила президентка Єврокомісії  Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що лідери Канади, держав Балтії, країн Північної Європи та Іспанії прибули до Києва вранці 24 лютого у треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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