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Гнатова призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ

Андрій Гнатов. Фото: Facebook-канал Рустема УмероваАндрій Гнатов. Фото: Facebook-канал Рустема Умерова

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що своїм наказом, за погодженням з президентом України, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«На новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил і співробітництво з партнерами. Пан Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до командувача Об’єднаних сил ЗСУ і військ оперативного командування «Схід», — зазначив Рустем Умєров.

Нагадаємо, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил Збройних сил України.

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