Війна обходиться Росії майже в мільярд доларів на день, — Буданов

Кирило Буданов: фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що утримання російсько-української війни коштує Кремлю величезних сум.

В інтерв’ю «Укрінформу» він заявив, що Росія витрачає на війну майже мільярд доларів щодня.

— Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд для них, — це величезні кошти. Щодо людського потенціалу, знову ж таки не треба себе обманювати, потенціал, мобілізаційний ресурс Російської Федерації розрахунково дасть їм змогу рухатися далі, — зазначив Кирило Буданов.

Буданов зазначив, що економічні проблеми в Росії вже помітні.

— Навіть за офіційними даними 41% — це бюджет оборони. Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний, негативний, на Російську Федерацію вже відчутний. Але знову ж таки кажу: допоки є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, доти вони будуть балансувати, — підсумував глава ГУР.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна завдала Україні економічних втрат у розмірі 320 мільярдів доларів.

При цьому, станом на 2023 рік Росія витрачала близько 300 мільйонів доларів на день на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень 2023-го більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.