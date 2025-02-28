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Уряд закрив систему «Шлях» для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

Кабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях». Фото: Укараїнське радіоКабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях». Фото: Укараїнське радіо

Кабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій.

Вказується, що Кабмін схвалив зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі «Шлях».

«Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи «Шлях», — йдеться у повідомленні.

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками, додали в міністерстві.

Раніше керівник Укртрансбезпеки Євген Зборовський заявив, що за час роботи системи «Шлях» від неї відключили 223 перевізників. Основною причиною таких рішень стали систематичні порушення правил перетину кордону військовозобов’язаними.

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