Уряд закрив систему «Шлях» для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі
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- Альона Коханчук
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10:45, 28 лютого, 2025
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Кабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій.
Вказується, що Кабмін схвалив зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі «Шлях».
«Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи «Шлях», — йдеться у повідомленні.
Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками, додали в міністерстві.
Раніше керівник Укртрансбезпеки Євген Зборовський заявив, що за час роботи системи «Шлях» від неї відключили 223 перевізників. Основною причиною таких рішень стали систематичні порушення правил перетину кордону військовозобов’язаними.
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