За час роботи системи «Шлях» від неї відключили 223 перевізників, — Укртрансбезпеки
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- Світлана Іванченко
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20:31, 31 жовтня, 2024
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Керівник Укртрансбезпеки Євген Зборовський заявив, що за час роботи системи «Шлях» від неї відключили 223 перевізників. Основною причиною таких рішень стали систематичні порушення правил перетину кордону військовозобов’язаними.
Він зазначив, що системою щоденно користуються десятки тисяч водіїв, але не всі дотримуються правил та незаконно залишають країну. За його словами, тільки сьогодні від системи відключили ще 15 перевізників.
«Сьогодні ще 15 перевізників за матеріалами Державної прикордонної служби України були відключені, вони були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», — розповів керівник Укртрансбезпеки.
Крім того він зазначив, що жоден працівник Укртрансбезпеки не має доступу та не може в жодному разі нікого додати до системи.
Раніше повідомлялось, що від системи «Шлях» відключили чергових 12 перевізників через системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.
Нагадаємо, що за дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.
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