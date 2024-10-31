За час роботи системи «Шлях» від неї відключили 223 перевізників, — Укртрансбезпеки

Євген Зборовський розповів про відключення водіїв від системи «Шлях». Фото: Evhen Zborowski/Facebook

Керівник Укртрансбезпеки Євген Зборовський заявив, що за час роботи системи «Шлях» від неї відключили 223 перевізників. Основною причиною таких рішень стали систематичні порушення правил перетину кордону військовозобов’язаними.

Він зазначив, що системою щоденно користуються десятки тисяч водіїв, але не всі дотримуються правил та незаконно залишають країну. За його словами, тільки сьогодні від системи відключили ще 15 перевізників.

«Сьогодні ще 15 перевізників за матеріалами Державної прикордонної служби України були відключені, вони були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», — розповів керівник Укртрансбезпеки.

Крім того він зазначив, що жоден працівник Укртрансбезпеки не має доступу та не може в жодному разі нікого додати до системи.

Наказ про відключення від системи «Шлях». Фото: Evhen Zborowski/Facebook

Раніше повідомлялось, що від системи «Шлях» відключили чергових 12 перевізників через системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.