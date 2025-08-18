Кожен шостий водій рейсів здійснює перевезення без належних документів, — Укртрансбезпека
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
14:51, 18 серпня, 2025
-
Укртрансбезпека опублікувала результати профілактичних перевірок «Перевізник — літо 2025», які тривали з 21 липня по 10 серпня. Так кожен шостий водій здійснював перевезення пасажирів без належних документів.
Про це повідомили в Державній службі України з безпеки на транспорті.
За цей період інспектори перевірили 3 303 автобуси і виявили 1 272 порушення пасажирськими перевізниками.
Найчастіше водії порушували законодавство про автомобільний транспорт у частині перевезення пасажирів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених статтею 39 ЗУ «Про автомобільний транспорт». Таких випадків було всього 572.
Також серед порушень, якими зловживали перевізники були:
- Виконання резидентами та/або нерезидентами України міжнародних перевезень без документів, визначених статтею 53 ЗУ «Про автомобільний транспорт» (104 порушення)
- Здійснення рейсів понад 500 км лише одним водієм (68 порушень).
В Укртрансбезпеці закликають водіїв автобусыв відповідальніше ставитися до поїздок та поважати закон.
«Укртрансбезпека закликає пасажирських перевізників перед виїздом транспортного засобу в рейс перевірити наявність всіх необхідних документів на борту. Це дозволить уникнути непередбачених видатків та збереже добру ділову репутацію», — йдеться у зверненні.
Нагадаємо, 25 липня «МикВісті» повідомляли, що на дорогах Миколаївщини та Одещини за 4 дні Укртрансбезпека виявила порушень на ₴2,5 мільйона.
Останні новини про: Укртрансбезпека
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.