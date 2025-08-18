Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Кожен шостий водій рейсів здійснює перевезення без належних документів, — Укртрансбезпека

Фото: УкртрансбезпекаКожен шостий водій рейсів здійснює перевезення без належних документів. Фото: Укртрансбезпека

Укртрансбезпека опублікувала результати профілактичних перевірок «Перевізник — літо 2025», які тривали з 21 липня по 10 серпня. Так кожен шостий водій здійснював перевезення пасажирів без належних документів.

Про це повідомили в Державній службі України з безпеки на транспорті.

За цей період інспектори перевірили 3 303 автобуси і виявили 1 272 порушення пасажирськими перевізниками.

Найчастіше водії порушували законодавство про автомобільний транспорт у частині перевезення пасажирів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених статтею 39 ЗУ «Про автомобільний транспорт». Таких випадків було всього 572.

Кожен шостий водій рейсів здійснює перевезення без належних документів. Фото: УкртрансбезпекаКожен шостий водій рейсів здійснює перевезення без належних документів. Фото: Укртрансбезпека

Також серед порушень, якими зловживали перевізники були:

  • Виконання резидентами та/або нерезидентами України міжнародних перевезень без документів, визначених статтею 53 ЗУ «Про автомобільний транспорт» (104 порушення)
  • Здійснення рейсів понад 500 км лише одним водієм (68 порушень).

В Укртрансбезпеці закликають водіїв автобусыв відповідальніше ставитися до поїздок та поважати закон.

«Укртрансбезпека закликає пасажирських перевізників перед виїздом транспортного засобу в рейс перевірити наявність всіх необхідних документів на борту. Це дозволить уникнути непередбачених видатків та збереже добру ділову репутацію», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 25 липня «МикВісті» повідомляли, що на дорогах Миколаївщини та Одещини за 4 дні Укртрансбезпека виявила порушень на ₴2,5 мільйона.

