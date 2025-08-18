Кожен шостий водій рейсів здійснює перевезення без належних документів, — Укртрансбезпека

Кожен шостий водій рейсів здійснює перевезення без належних документів. Фото: Укртрансбезпека

Укртрансбезпека опублікувала результати профілактичних перевірок «Перевізник — літо 2025», які тривали з 21 липня по 10 серпня. Так кожен шостий водій здійснював перевезення пасажирів без належних документів.

Про це повідомили в Державній службі України з безпеки на транспорті.

За цей період інспектори перевірили 3 303 автобуси і виявили 1 272 порушення пасажирськими перевізниками.

Найчастіше водії порушували законодавство про автомобільний транспорт у частині перевезення пасажирів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених статтею 39 ЗУ «Про автомобільний транспорт». Таких випадків було всього 572.

Також серед порушень, якими зловживали перевізники були:

Виконання резидентами та/або нерезидентами України міжнародних перевезень без документів, визначених статтею 53 ЗУ «Про автомобільний транспорт» (104 порушення)

Здійснення рейсів понад 500 км лише одним водієм (68 порушень).

В Укртрансбезпеці закликають водіїв автобусыв відповідальніше ставитися до поїздок та поважати закон.

«Укртрансбезпека закликає пасажирських перевізників перед виїздом транспортного засобу в рейс перевірити наявність всіх необхідних документів на борту. Це дозволить уникнути непередбачених видатків та збереже добру ділову репутацію», — йдеться у зверненні.

