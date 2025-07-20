На Миколаївщині посилили перевірки вантажних перевізників

У зв’язку з підвищеним трафіком вантажного транспорту та сезоном збору врожаю в Одеській та Миколаївській областях стартували перевірки вантажних перевізників.

Про це повідомила Укртрансбезпека.

До регіонів залучено додаткових інспекторів з інших областей. Перевірки проводяться цілодобово на визначених ділянках доріг із особливим акцентом на дотримання вагових обмежень і режиму праці водіїв.

На півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. Фото: Укртрансбезпека На півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. Фото: Укртрансбезпека На півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. Фото: Укртрансбезпека

— Повномасштабне вторгнення перекроїло логістичні маршрути країни. Нині через Одеську та Миколаївські області проходить вся логістика до портів. Тому наше завдання зберегти дороги та суттєво заощадити на їхньому ремонті. Звертаюся до перевізників: дотримуйтеся габаритно-вагових норм, щоб не сплачувати чималі штрафи, — наголосив Голова Укртрансбезпеки Микита Лагунін.

Контрольні заходи проводяться за координації обласних військових адміністрацій, а також за підтримки Укрзалізниці.

Нагадаємо, водія іноземного автобуса Setra, який віз пасажирів з Миколаєва до Кременчука без відповідного дозволу, оштрафували на 17 тисяч гривень.