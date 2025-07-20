  • неділя

    20 липня, 2025

  • 23.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 липня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 23.3° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині посилили перевірки вантажних перевізників

У зв’язку з підвищеним трафіком вантажного транспорту та сезоном збору врожаю в Одеській та Миколаївській областях стартували перевірки вантажних перевізників. 

Про це повідомила Укртрансбезпека.

До регіонів залучено додаткових інспекторів з інших областей. Перевірки проводяться цілодобово на визначених ділянках доріг із особливим акцентом на дотримання вагових обмежень і режиму праці водіїв.

На півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. Фото: УкртрансбезпекаНа півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. Фото: Укртрансбезпека
На півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. Фото: УкртрансбезпекаНа півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. Фото: Укртрансбезпека
На півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. Фото: УкртрансбезпекаНа півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. Фото: Укртрансбезпека

— Повномасштабне вторгнення перекроїло логістичні маршрути країни. Нині через Одеську та Миколаївські області проходить вся логістика до портів. Тому наше завдання зберегти дороги та суттєво заощадити на їхньому ремонті. Звертаюся до перевізників: дотримуйтеся габаритно-вагових норм, щоб не сплачувати чималі штрафи, — наголосив Голова Укртрансбезпеки Микита Лагунін.

Контрольні заходи проводяться за координації обласних військових адміністрацій, а також за підтримки Укрзалізниці.

Нагадаємо, водія іноземного автобуса Setra, який віз пасажирів з Миколаєва до Кременчука без відповідного дозволу, оштрафували на 17 тисяч гривень.

Останні новини про: Укртрансбезпека

Через порушення миколаївський перевізник тимчасово втратив можливість працювати на міжнародних маршрутах
За час роботи системи «Шлях» від неї відключили 223 перевізників, — Укртрансбезпеки
У Миколаєві оштрафували іноземного водія автобуса за незаконні перевезення пасажирів
Реклама

Читайте також:

новини

«Чекаємо зміни до бюджету», — Сухомлин пояснив, чому держава ще не виділила ₴70 млн на модернізацію водоочисних Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після скарг миколаївців у Варварівці облаштували два пункти розливу води

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Юлія Бойченко
новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Укртрансбезпека

У Миколаєві оштрафували іноземного водія автобуса за незаконні перевезення пасажирів
За час роботи системи «Шлях» від неї відключили 223 перевізників, — Укртрансбезпеки
Через порушення миколаївський перевізник тимчасово втратив можливість працювати на міжнародних маршрутах

«Чекаємо зміни до бюджету», — Сухомлин пояснив, чому держава ще не виділила ₴70 млн на модернізацію водоочисних Миколаєва

Юлія Бойченко

Зеленський увів у дію санкції за антиукраїнську пропаганду: у списку — Королевська, Латиніна та Луганський

Після скарг миколаївців у Варварівці облаштували два пункти розливу води