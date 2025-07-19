У Миколаєві оштрафували іноземного водія автобуса за незаконні перевезення пасажирів
-
- Альона Коханчук
-
•
-
18:46, 19 липня, 2025
-
Водія іноземного автобуса Setra, який віз пасажирів з Миколаєва до Кременчука без відповідного дозволу, оштрафували на 17 тисяч гривень.
Про це повідомили в Укртрансбезпеці.
Порушення виявили під час рейдової перевірки на одній із міських автостанцій. В автобусі знайшли квитки, що підтверджують здійснення рейсу всередині України, а це — каботажне перевезення, яке іноземним перевізникам заборонене без спеціального дозволу.
В Укртрансбезпеці закликають перевізників дотримуватись вимог законодавства, щоб уникнути відповідальності.
Каботажне перевезення — це перевезення пасажирів або вантажів всередині однієї країни, але іноземним перевізником.
Нагадаємо, що у Миколаєві оштрафували водія автомобіля Tesla Cybertruck за порушення правил дорожнього руху, пов'язане з номерним знаком.
Останні новини про: Укртрансбезпека