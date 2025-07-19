У Миколаєві оштрафували іноземного водія автобуса за незаконні перевезення пасажирів

У Миколаєві оштрафували іноземного водія автобуса. Фото: Укртрансбезпека

Водія іноземного автобуса Setra, який віз пасажирів з Миколаєва до Кременчука без відповідного дозволу, оштрафували на 17 тисяч гривень.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці.

Порушення виявили під час рейдової перевірки на одній із міських автостанцій. В автобусі знайшли квитки, що підтверджують здійснення рейсу всередині України, а це — каботажне перевезення, яке іноземним перевізникам заборонене без спеціального дозволу.

В Укртрансбезпеці закликають перевізників дотримуватись вимог законодавства, щоб уникнути відповідальності.

Каботажне перевезення — це перевезення пасажирів або вантажів всередині однієї країни, але іноземним перевізником.

Нагадаємо, що у Миколаєві оштрафували водія автомобіля Tesla Cybertruck за порушення правил дорожнього руху, пов'язане з номерним знаком.