У Миколаєві поліція оштрафувала водія Tesla Cybertruck за неправильний номерний знак
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- Даріна Мельничук
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22:01, 26 травня, 2025
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У Миколаєві оштрафували водія автомобіля Tesla Cybertruck за порушення правил дорожнього руху, пов'язане з номерним знаком.
Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.
Інцидент стався 25 травня близько 14:00 на проспекті Богоявленському. Під час перевірки інспектори виявили, що один з елементів номерного знака був частково заклеєний наліпкою, що не дозволяло чітко визначити символи номерного знака.
На водія склали постанову за частиною 1 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Керування транспортним засобом із номерним знаком, закритим сторонніми предметами, що ускладнюють його ідентифікацію».
Поліція нагадує, що забороняється керувати транспортним засобом із номерним знаком, який:
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закритий іншими предметами (в тому числі прозорими матеріалами);
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забруднений, що перешкоджає візуальному зчитуванню з відстані 20 метрів;
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змінений за формою, кольором або розміром;
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закріплений не в передбаченому місці;
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не належить цьому транспортному засобу.
За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 1190 гривень.
Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року в Україні сталося 9 574 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких загинули 1 252 людини, а 11 751 отримали травми.
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