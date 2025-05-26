У Миколаєві поліція оштрафувала водія Tesla Cybertruck за неправильний номерний знак

Автомобіль Tesla Cybertruck у Миколаєві. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

У Миколаєві оштрафували водія автомобіля Tesla Cybertruck за порушення правил дорожнього руху, пов'язане з номерним знаком.

Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.

Інцидент стався 25 травня близько 14:00 на проспекті Богоявленському. Під час перевірки інспектори виявили, що один з елементів номерного знака був частково заклеєний наліпкою, що не дозволяло чітко визначити символи номерного знака.

На водія склали постанову за частиною 1 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Керування транспортним засобом із номерним знаком, закритим сторонніми предметами, що ускладнюють його ідентифікацію».

Поліція нагадує, що забороняється керувати транспортним засобом із номерним знаком, який:

закритий іншими предметами (в тому числі прозорими матеріалами);

забруднений, що перешкоджає візуальному зчитуванню з відстані 20 метрів;

змінений за формою, кольором або розміром;

закріплений не в передбаченому місці;

не належить цьому транспортному засобу.

За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 1190 гривень.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року в Україні сталося 9 574 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких загинули 1 252 людини, а 11 751 отримали травми.