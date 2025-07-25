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На дорогах Миколаївщини та Одещини за 4 дні Укртрансбезпека виявила порушень на ₴2,5 млн

На півдні України посилили перевірки вантажівок. Фото: УкртрансбезпекаНа півдні України посилили перевірки вантажівок. Фото: Укртрансбезпека

За чотири дні посилених рейдів в Одеській та Миколаївській областях інспектори Укртрансбезпеки перевірили понад 1 600 транспортних засобів. Загальна сума штрафів за виявлені порушення — понад 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

До перевірок залучили понад 40 інспекторів, які працювали в складі 20 екіпажів. У деяких районах перевірки тривали цілодобово.

Серед найпоширеніших порушень — перевищення габаритно-вагових норм та недотримання режиму праці й відпочинку водіями.

В Укртрансбезпеці зазначають, що мета цих заходів — збереження доріг півдня в період інтенсивного руху вантажівок, особливо під час збору сільськогосподарської продукції. Також перевірки спрямовані на виявлення недоброчесних перевізників, які працюють поза межами правового поля.

Раніше повідомлялось, що у зв’язку з підвищеним трафіком вантажного транспорту та сезоном збору врожаю в Одеській та Миколаївській областях стартували перевірки вантажних перевізників. 

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