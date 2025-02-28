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ГУР уразили передовий пункт управління росіян на окупованій частині Херсонщини

Українські розвідники уразили передовий пункт управління росіян на окупованій Херсонщині.

Про це 28 лютого повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів ― 14 армійського корпусу ЗС РФ», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що розвідники Департаменту активних дій ГУР МО скинули вибухівку з безпілотника.

Нагадаємо, що раніше на території економічної зони «Алабуга» в Росії українські військові уразили склад, де зберігали деталі до безпілотників Shahed-136, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

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