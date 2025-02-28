ГУР уразили передовий пункт управління росіян на окупованій частині Херсонщини
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- Марія Хаміцевич
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11:22, 28 лютого, 2025
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Українські розвідники уразили передовий пункт управління росіян на окупованій Херсонщині.
Про це 28 лютого повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
«26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів ― 14 армійського корпусу ЗС РФ», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що розвідники Департаменту активних дій ГУР МО скинули вибухівку з безпілотника.
Нагадаємо, що раніше на території економічної зони «Алабуга» в Росії українські військові уразили склад, де зберігали деталі до безпілотників Shahed-136, які росіяни застосовують для ударів по Україні.
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