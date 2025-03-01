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На Миколаївщині п’яний чоловік перевозив на мопеді касетний боєприпас

Фото: поліція МиколаївщиниФото: поліція Миколаївщини

На Баштанщині у селищі Березнегувате поліцейські зупинили мопедиста у якого в багажнику знайшли касетний боєприпас.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

За інформацією правоохоронців 69-річний водій був напідпитку.

«Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Разом з тим правоохоронцям чоловік розповів, що у багажному відділенні мопеда  перевозив боєприпас», — додали правоохоронці.

За словами чоловіка, він знайшов снаряд у полі на околиці села та хотів здати на металобрухт. На місці подій небезпечну зону огородили та  викликали фахівців вибухотехнічної служби поліції.

«Зважаючи на те, що боєприпас, який перевозив чоловік виявився касетним снарядом, що є вкрай небезпечним і транспортувати їх неможливо, вибухотехніки знищили його контрольованим підривом на місці виявлення. Усі дії проводилися з дотриманням необхідних заходів безпеки», — повідомили у поліції.

Фото: поліція МиколаївщиниФото: поліція Миколаївщини

На чоловіка поліцейські склали адмінматеріали за частиною 1 статті 130 КУпАП «Керування транспортним засобом у стані сп'яніння». Від керування транспортним засобом керманича відсторонили.

Фото: поліція МиколаївщиниФото: поліція Миколаївщини
Фото: поліція МиколаївщиниФото: поліція Миколаївщини
Фото: поліція МиколаївщиниФото: поліція Миколаївщини

Нагадаємо, що на Миколаївщині піротехніки знешкодили дві протипіхотні міни, які залишили російські військові під час відступу. 

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