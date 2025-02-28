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На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві російські міни

Сапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНССапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві протипіхотні міни, які залишили російські військові під час відступу. 

Як повідомили у ДСНС області, вибухівки знайшли жителі Шевченківської громади. Боєприпаси призначені для ураження живої сили противника, а їхній вибух спричиняє поранення осколками, які розлітаються після детонації.

«Даний боєприпас призначений для виведення з ладу особового складу противника та встановлюється засобами дистанційного мінування. Але й цивільними жертвами російські війська «не гребують», тож тікаючи з Миколаївщини, розкидали їх усюди», — говориться в повідомленні. 

Рятувальники розповіли, що ураження завдається осколками тоді, коли людина зачіпає тонку капронову нитку, що є датчиком цілі. Зазначається, що ніхто не постраждав, піротехніки знешкодили обидві протипіхотні міни.

Сапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНССапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Протипіхотні міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНСПротипіхотні міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Сапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНССапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, Україні для розмінування територій необхідно 29,8 мільярда доларів, що на 4,8 мільярда менше, ніж оцінювали раніше. 

Раніше повідомлялось, що у 2025 році фахівці Норвезької міжнародної організації Norwegian People’s Aid (NPA) продовжать обстежувати та розміновувати територій Миколаївської області. 

Нагадаємо, що Миколаївська область досі залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій по Україні.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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