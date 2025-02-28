На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві російські міни

Сапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві протипіхотні міни, які залишили російські військові під час відступу.

Як повідомили у ДСНС області, вибухівки знайшли жителі Шевченківської громади. Боєприпаси призначені для ураження живої сили противника, а їхній вибух спричиняє поранення осколками, які розлітаються після детонації.

«Даний боєприпас призначений для виведення з ладу особового складу противника та встановлюється засобами дистанційного мінування. Але й цивільними жертвами російські війська «не гребують», тож тікаючи з Миколаївщини, розкидали їх усюди», — говориться в повідомленні.

Рятувальники розповіли, що ураження завдається осколками тоді, коли людина зачіпає тонку капронову нитку, що є датчиком цілі. Зазначається, що ніхто не постраждав, піротехніки знешкодили обидві протипіхотні міни.

Сапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНС Протипіхотні міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНС Сапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, Україні для розмінування територій необхідно 29,8 мільярда доларів, що на 4,8 мільярда менше, ніж оцінювали раніше.