На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві російські міни
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- Світлана Іванченко
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21:36, 28 лютого, 2025
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На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві протипіхотні міни, які залишили російські військові під час відступу.
Як повідомили у ДСНС області, вибухівки знайшли жителі Шевченківської громади. Боєприпаси призначені для ураження живої сили противника, а їхній вибух спричиняє поранення осколками, які розлітаються після детонації.
«Даний боєприпас призначений для виведення з ладу особового складу противника та встановлюється засобами дистанційного мінування. Але й цивільними жертвами російські війська «не гребують», тож тікаючи з Миколаївщини, розкидали їх усюди», — говориться в повідомленні.
Рятувальники розповіли, що ураження завдається осколками тоді, коли людина зачіпає тонку капронову нитку, що є датчиком цілі. Зазначається, що ніхто не постраждав, піротехніки знешкодили обидві протипіхотні міни.
Нагадаємо, Україні для розмінування територій необхідно 29,8 мільярда доларів, що на 4,8 мільярда менше, ніж оцінювали раніше.
Раніше повідомлялось, що у 2025 році фахівці Норвезької міжнародної організації Norwegian People’s Aid (NPA) продовжать обстежувати та розміновувати територій Миколаївської області.
Нагадаємо, що Миколаївська область досі залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій по Україні.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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