Миколаївщина залишається однією з найзамінованіших територій України

Сапери працюють у Шевченківській громаді. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївська область досі одна з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій по Україні.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області

Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення піротехніки знайшли та знищили 27 тисяч 552 одиниць вибухонебезпечних предметів.

За допомогою ручного, механізованого, кінологічного розмінування обстежено території на загальній площі 11156 гектарів, залучено 12602 піротехніків та ідентифікаторів.

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Нагадаємо, що в січні в Україні розмінували майже 640 гектарів сільськогосподарських земель. Вартість розмінування коштувала державі понад 20 мільйонів гривень.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».