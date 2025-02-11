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За місяць в Україні розмінували майже 640 га сільськогосподарських угідь

Сапери працюють у Шевченківській громаді. Архівне фото: «МикВісті»Сапери працюють у Шевченківській громаді. Архівне фото: «МикВісті»

В січні в Україні розмінували майже 640 гектарів сільськогосподарських земель. Вартість розмінування коштувала державі понад 20 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Також у січні розпочалися роботи з очищення територій від мін та боєприпасів, що не вибухнули. Загальна площа таких земель перевищує 1,3 тисячі гектарів, а вартість розмінування оцінюється в понад 85 мільйонів гривень.

Протягом місяця аграрії подали 34 нові заявки на участь у програмі гуманітарного розмінування. Станом на 1 лютого Центр гуманітарного розмінування уклав 50 угод із операторами на виконання робіт загальною площею понад 9,3 тисячі гектарів. Загальна вартість цих робіт складає понад 536 мільйонів гривень.

Зазначається, що з початку року кількість сертифікованих операторів зросла до 82. Наразі Україна має понад 200 машин механічного розмінування. 

Нагадаємо, що на Снігурівщині зростала кількість випадків виявлення російських безпілотників на відкритих територіях.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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