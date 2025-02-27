  • пʼятниця

    28 лютого, 2025

  • -3.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -3.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Для розмінування України потрібно майже $30 млрд, сума зменшилась, — Мінекономіки

Сапери розміновують території Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Сапери розміновують території Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Україні для розмінування територій необхідно 29,8 мільярда доларів, що на 4,8 мільярда менше, ніж оцінювали раніше. 

Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на звіт RDNA4, складений Світовим банком, урядом України, Європейським Союзом та ООН.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що зниження суми стало можливим завдяки прогресу в обстеженні та очищенні земель, де відбувалися бойові дії. 

«І ми маємо куди рости: автори звіту відзначають, що активний розвиток таких інновацій, як використання сенсорних технологій, аерофотозйомка та машинне навчання, можуть ще більше прискорити, а відповідно і здешевити вартість розмінування», — розповіла вона.

Мінекономіки також наголосило, що, оскільки розмінування триватиме десятиліттями, важливо створювати довгострокові інституції та зміцнювати партнерство з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році фахівці Норвезької міжнародної організації Norwegian People’s Aid (NPA) продовжать обстежувати та розміновувати територій Миколаївської області. 

Нагадаємо, що Миколаївська область досі залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій по Україні.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Останні новини про: Війна в Україні

США ще на рік продовжили санкції проти Росії через війну в Україні
З бюджету Херсонщини виділили ₴1,4 млн на матеріальну допомогу жителям для лікування та реабілітації
«Не можу повірити, що міг би таке сказати»: Трамп відповів, чи вважає він досі, що Зеленський — диктатор
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати Миколаєва затвердили програму економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки

Даріна Мельничук
новини

«Ми, депутати, заявляємо про цілковиту підтримку Зеленського», — міськрада Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Депутати міськради знову провалили голосування за збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» на ₴42,7 млн

Аліна Квітко
новини

«Це дезінформація»: Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

Аліна Квітко
новини

Суд Миколаєва відхилив клопотання про призупинення апеляції щодо спортсменки Ладиги, яка планувала мобілізуватись

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

«Не можу повірити, що міг би таке сказати»: Трамп відповів, чи вважає він досі, що Зеленський — диктатор
З бюджету Херсонщини виділили ₴1,4 млн на матеріальну допомогу жителям для лікування та реабілітації
США ще на рік продовжили санкції проти Росії через війну в Україні

Суд у справі Невінчанного: адвокати вкотре виявилили невідповідності у матеріалах обвинувачення

Депутати Миколаєва затвердили програму економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки

«Не можу повірити, що міг би таке сказати»: Трамп відповів, чи вважає він досі, що Зеленський — диктатор

Головне сьогодні