Для розмінування України потрібно майже $30 млрд, сума зменшилась, — Мінекономіки

Сапери розміновують території Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Україні для розмінування територій необхідно 29,8 мільярда доларів, що на 4,8 мільярда менше, ніж оцінювали раніше.

Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на звіт RDNA4, складений Світовим банком, урядом України, Європейським Союзом та ООН.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що зниження суми стало можливим завдяки прогресу в обстеженні та очищенні земель, де відбувалися бойові дії.

«І ми маємо куди рости: автори звіту відзначають, що активний розвиток таких інновацій, як використання сенсорних технологій, аерофотозйомка та машинне навчання, можуть ще більше прискорити, а відповідно і здешевити вартість розмінування», — розповіла вона.

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Мінекономіки також наголосило, що, оскільки розмінування триватиме десятиліттями, важливо створювати довгострокові інституції та зміцнювати партнерство з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році фахівці Норвезької міжнародної організації Norwegian People’s Aid (NPA) продовжать обстежувати та розміновувати територій Миколаївської області.

Нагадаємо, що Миколаївська область досі залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій по Україні.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».