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Норвезька організація NPA у 2025 році планує розмінувати більше 2 тисяч гектарів Миколаївщини

Сапери працюють у Шевченківській громаді. Архівне фото: «МикВісті»Сапери працюють у Шевченківській громаді. Архівне фото: «МикВісті»

У 2025 році фахівці Норвезької міжнародної організації Norwegian People’s Aid (NPA) продовжать обстежувати та розміновувати територій Миколаївської області. 

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА, фахівці планують обстежити всю територію Шевченківської та Галицинівської громад. 

Крім того, провести розмінування більше 2,7 тисячі гектарів земель у Галицинівській, Первомайській та Шевченківській громадах. А також, планують повторно обстежити 600 гектарів земель, аби уточнити небезпечні зони.

Слід зазначити, що з березня 2023 року NPA вже обстежила понад 60 тисяч гектарів території регіону, з яких більше 3,4 тисяч гектар ідентифікували, як такі, що забруднені мінами. За цей час очищено 301 гектар, а також були знешкоджені понад 12 тисяч вибухівок.

На території Миколаївщини команда NPA працює у складі 11 груп для нетехнічного обстеження, 21 групи для розмінування, чотирьох кінологічних груп, а також використовує вісім одиниць механізованого обладнання.

Нагадаємо, що Миколаївська область досі залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій по Україні.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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