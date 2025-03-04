Помер миколаївський активіст та журналіст Ігор Фінкельштейн

Ігор Фінкельштейн. Фото з його Facebook-сторінки

У Миколаєві раптово пішов з життя активіст та журналіст «Миколаївської правди» Ігор Фінкельштейн.

Про його смерть повідомили колеги та знайомі у Facebook.

Одним із перших про його смерть написав голова обласної організації «Народний рух України» Юрій Діденко. За його словами, Ігор Фінкельштейн послідовно відстоював інтереси миколаївців відстоюючи їх в судах, на акціях протесту та висвітлюючи їх на сторінках «Миколаївської правди».

«Його слово було завжди вагомим і на мітингу пам'яті Героїв Небесної сотні і на акції «Не мовчи. Полон вбиває» і заходах до нього дослухалися та поважали його мудру думку та дії. Він був постійним учасником всіх державницьких заходів у Миколаєві з першого дня російсько-української війни. Його небайдужість і любов до України робота на її розбудову назавжди залишаться в нашій пам'яті», — згадує Юрій Діденко.

Ігор Фінкельштейн. Фото з його Facebook-сторінки Ігор Фінкельштейн. Фото з його Facebook-сторінки

Також Ігоря Фінкельштейна згадують його колеги-журналісти. Сергій Сотніков зазначає, що він багато писав про культурні події, а його статті завжди вирізнялися глибиною, аналітичністю та щирістю. Також колеги зазначають, що навіть у день своєї смерті Ігор Фінкельштейн працював над матеріалами.

«З глибоким сумом повідомляємо, що раптово пішов з життя Ігор Фінкельштейн — людина, яка протягом майже десяти років була важливою частиною команди «Миколаївської правди». Його гостре слово, небайдужість і любов до рідного міста залишили вагомий слід у медійному житті Миколаєва. Ігор Фінкельштейн багато писав про культурні події, віддаючи належне митцям, ініціативам та важливим заходам міста. Його статті завжди вирізнялися глибиною, аналітичністю та щирістю. Окрім цього, він не боявся порушувати гострі соціальні питання, які хвилювали містян і знаходили широкий відгук серед читачів», — згадує Сергій Сотніков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Центральний районний суд Миколаєва відмовив у визнанні потерпілим учаснику мітингу «Гроші на ЗСУ», якого працівники мерії не пустили в укриття під час повітряної тривоги. Позивач у цій справі був активіст Ігор Фінкельштейн.