Вища рада правосуддя схвалила призначення 4 суддів на безстроковий термін, серед них одна з Миколаївщини
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- Альона Коханчук
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12:15, 06 березня, 2025
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Вища рада правосуддя відібрала чотирьох суддів, яких безстроково призначать на посади. Одна із суддів з Миколаївщини.
Про це інформує «Закон і Бізнес».
Вища рада правосуддя поспілкувалась із п’ятьма суддями, чиї повноваження закінчилися ще у 2019—2021 роках, з них одному судді відмовили. Після співбесід подання направлять президентові для призначення суддів безстроково.
Рекомендовано призначити:
- Олександра Мельника — до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
- Ірини Пилипенко — до Чаплинського районного суду Херсонської області;
- Василя Шевчука — до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області;
- Ірини Явіци — до Арбузинського районного суду Миколаївської області.
Натомість ВРП відмовила у внесенні подання про призначення Самченко Тамари Євгеніївни із Заводського районного суду місті Дніпродзержинська Дніпропетровської області.
Загалом у цьому році Вища рада правосуддя рекомендувала для призначення суддями 30 переможців конкурсів та суддів-«п’ятирічок».
Нагадаємо, що у судах Миколаєва не вистачає суддів через найбільше навантаження щодо розгляду справ по області
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