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Вища рада правосуддя схвалила призначення 4 суддів на безстроковий термін, серед них одна з Миколаївщини

Засідання Вищої ради правосуддя. Фото: ВРПЗасідання Вищої ради правосуддя. Фото: ВРП

Вища рада правосуддя відібрала чотирьох суддів,  яких безстроково призначать на посади. Одна із суддів з Миколаївщини.

Про це інформує «Закон і Бізнес».

Вища рада правосуддя поспілкувалась із п’ятьма суддями, чиї повноваження закінчилися ще у 2019—2021 роках, з них одному судді відмовили. Після співбесід подання направлять президентові для призначення суддів безстроково.

Рекомендовано призначити:

  • Олександра Мельника  — до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
  • Ірини Пилипенко  — до Чаплинського районного суду Херсонської області;
  • Василя Шевчука — до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області;
  • Ірини Явіци — до Арбузинського районного суду Миколаївської області.

Натомість ВРП відмовила у внесенні подання про призначення Самченко Тамари Євгеніївни із Заводського районного суду місті Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Загалом у цьому році Вища рада правосуддя рекомендувала для призначення суддями 30 переможців конкурсів та суддів-«п’ятирічок».

Нагадаємо, що у судах Миколаєва не вистачає суддів через найбільше навантаження щодо розгляду справ по області

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