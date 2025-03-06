Вища рада правосуддя схвалила призначення 4 суддів на безстроковий термін, серед них одна з Миколаївщини

Засідання Вищої ради правосуддя. Фото: ВРП

Вища рада правосуддя відібрала чотирьох суддів, яких безстроково призначать на посади. Одна із суддів з Миколаївщини.

Про це інформує «Закон і Бізнес».

Вища рада правосуддя поспілкувалась із п’ятьма суддями, чиї повноваження закінчилися ще у 2019—2021 роках, з них одному судді відмовили. Після співбесід подання направлять президентові для призначення суддів безстроково.

Рекомендовано призначити:

Олександра Мельника — до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Ірини Пилипенко — до Чаплинського районного суду Херсонської області;

Василя Шевчука — до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області;

Ірини Явіци — до Арбузинського районного суду Миколаївської області.

Натомість ВРП відмовила у внесенні подання про призначення Самченко Тамари Євгеніївни із Заводського районного суду місті Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Загалом у цьому році Вища рада правосуддя рекомендувала для призначення суддями 30 переможців конкурсів та суддів-«п’ятирічок».

Нагадаємо, що у судах Миколаєва не вистачає суддів через найбільше навантаження щодо розгляду справ по області