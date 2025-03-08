Популярність свята 8 березня знижувалася в останні роки, але цьогоріч зросла, — КМІС

Упродовж останніх 8 років популярність свята Міжнародного жіночого дня, який відзначають 8 березня, постійно знижувалася, однак цьогоріч такий показник дещо виріс.

Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Піковий показник популярності свята 8 березня був у 2013 та 2017 роках — тоді фіксували 49% прихильників цього свята. Утім, з 2017 року його популярність постійно знижувалася: у 2020 році — 40%, у 2021 році — 34%.

У 2024 році його популярність сягала 21%, а у 2025 році зросла до 25%.

Як зазначає КМІС, такі показники можуть свідчити про певне стабілізування ставлення до свята після періоду різкого падіння і, попри загальне зниження, воно залишається важливим для частини суспільства.

КМІС відзначає, що в останні роки зросла популярність національних свят, зокрема Дня Незалежності та Дня захисників і захисниць, а релігійні свята (Різдво, Великдень) стабільно залишаються популярними.

Нагадаємо, у суботу, 8 березня, у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.