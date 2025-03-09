Миколаївські стрибуни у воду зайняли призові місця на Кубку України
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- Світлана Іванченко
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13:28, 09 березня, 2025
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Миколаївські спортсмени здобули призові нагороди на Кубку України зі стрибків у воду серед вікових груп «А» та «В». Три медалі у — Романа Галікберова.
За інформацією пресслужби Миколаївської ОВА, змагання відбулися з 4 по 8 березня у Києві. У турнірі взяли участь понад 40 спортсменів із шести регіонів України: Вінницької, Запорізької, Луганської, Львівської, Миколаївської областей та Києва.
Миколаївські стрибуни у воду вибороли кілька нагород. Так, золото у стрибках з трампліна, 3 метри здобув Максим Мірза. А у стрибках з трампліна, 1 метр —у Романа Галікберова. Крім того, Роман здобув срібло у стрибках з вишки. А також срібну нагороду у синхронних стрибках з трампліну 3 метри разом з Яном Капліченком.
Раніше повідомлялось, що спортсмени Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України зі стрибків у воду.
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