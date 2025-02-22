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Спортсмени Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України зі стрибків у воду

Переможці Кубку України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВАПереможці Кубку України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВА

У Центрі спорту «Ліко» відбувся Кубок України зі стрибків у воду, який став першим етапом відбору до складу національної збірної. За підсумками змагань спортсмени Миколаївщини здобули п'ять нагород.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївській ОВА, у змаганнях взяли участь 60 спортсменів із 9 регіонів України.

Переможці Кубку України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВАПереможці Кубку України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВА
Переможці Кубку України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВАПереможці Кубку України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВА
Переможці Кубку України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВАПереможці Кубку України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВА

Срібні медалі із синхронних стрибків з трампліна з висоти три метри у Данила Коновалова та Богдана Чижовського. Також срібло здобув Максим Мірза у стрибках з трампліну три метри.

Бронзова відзнака у Данила Коновалова (трамплін один метр) та Романа Галікберова (вишка, синхрон).

Раніше спортсмени з Миколаєва вибороли 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків у воду, який проходив у Києві.

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