Спортсмени з Миколаєва вибороли 10 нагород на чемпіонаті України зі стрибків у воду
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- Світлана Іванченко
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7:28, 17 грудня, 2024
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Спортсмени з Миколаєва вибороли 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків у воду, який проходив у Києві з 10 по 14 грудня.
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, команда Миколаївщини посіла друге місце у загальнокомандному заліку. За інформацією Федерації України зі стрибків у воду, у змаганнях брали участь 60 спортсменів із восьми команд.
Данило Коновалов здобув три нагороди зі стрибків у воду:
- Срібло у стрибках з однометрового трампліна.
- Срібло у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.
- Бронзу у стрибках з 3-метрового трампліна.
Богдан Чижовський:
- Срібло у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.
- Бронза у стрибках з однометрового трампліна.
Роман Галікберов здобув три бронзові медалі зі стрибків у воду:
- Синхронні стрибки з 3-метрового трампліна.
- Синхронні стрибки з вишки.
- Мікст із вишки.
Ян Капліченко завоював бронзу у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. Ярослав Телебзда здобув бронзу у синхронних стрибках з вишки.
Тренують миколаївських спортсменів Олена Безрукова, Валентина Веприк, Роман Савченко.
Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени здобули перші нагороди на чемпіонаті України зі стрибків у воду.
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