Спортсмени з Миколаєва вибороли 10 нагород на чемпіонаті України зі стрибків у воду

Миколаївські спортсмени вибороли 10 нагород на чемпіонаті України зі стрибків у воду. Фото: Федерації України зі стрибків у воду

Спортсмени з Миколаєва вибороли 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків у воду, який проходив у Києві з 10 по 14 грудня.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, команда Миколаївщини посіла друге місце у загальнокомандному заліку. За інформацією Федерації України зі стрибків у воду, у змаганнях брали участь 60 спортсменів із восьми команд.

Миколаївські спортсмени вибороли 10 нагород на чемпіонаті України зі стрибків у воду. Фото: Федерації України зі стрибків у воду

Данило Коновалов здобув три нагороди зі стрибків у воду:

Срібло у стрибках з однометрового трампліна.

Срібло у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Бронзу у стрибках з 3-метрового трампліна.

Богдан Чижовський:

Срібло у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Бронза у стрибках з однометрового трампліна.

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Роман Галікберов здобув три бронзові медалі зі стрибків у воду:

Синхронні стрибки з 3-метрового трампліна.

Синхронні стрибки з вишки.

Мікст із вишки.

Ян Капліченко завоював бронзу у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. Ярослав Телебзда здобув бронзу у синхронних стрибках з вишки.

Тренують миколаївських спортсменів Олена Безрукова, Валентина Веприк, Роман Савченко.

Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени здобули перші нагороди на чемпіонаті України зі стрибків у воду.