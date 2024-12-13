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Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України зі стрибків у воду

Миколаївські стрибуни у воду вибороли нагороди на чемпіонаті України. Фото: Федерації України зі стрибків у водуМиколаївські стрибуни у воду вибороли нагороди на чемпіонаті України. Фото: Федерації України зі стрибків у воду

З 11 по 14 грудня в київському Центрі спорту «Ліко» проходить Командний чемпіонат України зі стрибків у воду. Миколаївські спортсмени вже здобули перші нагороди.

За інформацією Федерації України зі стрибків у воду, у змаганнях беруть участь 60 спортсменів із восьми команд. Стрибуни представляють Миколаївську, Вінницьку, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Львівську, Харківську області та місто Київ.

Миколаївські стрибуни у воду вибороли нагороди на чемпіонаті України. Фото: Федерації України зі стрибків у водуМиколаївські стрибуни у воду вибороли нагороди на чемпіонаті України. Фото: Федерації України зі стрибків у воду
Миколаївські стрибуни у воду вибороли нагороди на чемпіонаті України. Фото: Федерації України зі стрибків у водуМиколаївські стрибуни у воду вибороли нагороди на чемпіонаті України. Фото: Федерації України зі стрибків у воду
Миколаївські стрибуни у воду вибороли нагороди на чемпіонаті України. Фото: Федерації України зі стрибків у водуМиколаївські стрибуни у воду вибороли нагороди на чемпіонаті України. Фото: Федерації України зі стрибків у воду

Срібло у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна вибороли Богдан Чижовський і Данило Коновалов. Бронзу у тій самій дисципліні здобули Ян Капліченко та Роман Галікберов.

У синхронних стрибках із вишки бронзові медалі отримали Ярослав Телебзда та Роман Галікберов.

Раніше повідомлялось, миколаївський стрибун у воду, Чемпіон Європейських ігор-2023 Олег Колодій вирішив завершити професійну кар’єру. 

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