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Суд Миколаєва дав 10 років інформатору, який передав росіянам дані про військові аеродроми

У Миколаєві інформатора фсб засудили до 10 років за шпигунство на користь Росії. Фото: СБУ у Миколаївській областіУ Миколаєві інформатора фсб засудили до 10 років за шпигунство на користь Росії. Фото: СБУ у Миколаївській області

Миколаївський суд призначив 10 років ув’язнення місцевому жителю, який передавав росіянам інформацію про військові об’єкти. Чоловіка затримали у листопаді 2023 року, коли він шпигував за аеродромами ЗСУ та передавав дані через анонімний чат.

Про це повідомили в Службі безпеки України в Миколаївській області. 

За даними СБУ, 35-річний безробітний мешканець Миколаєва збирав дані про місця базування та переміщення українських військових. Найбільше його кураторів із ФСБ цікавили військові аеродроми з бойовою авіацією. Чоловік шукав інформацію через особисті контакти, відкриті джерела та особисті спостереження, робив фото і відправляв їх ворогу з геолокацією.

Слідство встановило, що він потрапив у поле зору російських спецслужб навесні 2023 року після публікації антиукраїнських коментарів у Telegram. Одним із його зв’язкових був прокремлівський блогер Сергій Лебедєв («Лохматий»), який працює на спецслужби РФ з окупованого Донецька.

СБУ затримала інформатора у його помешканні. Під час обшуку вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ. Суд визнав його винним за частиною 3 статті 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ).

Нагадаємо, що нещодавно прокуратура передала до суду справу 43-річного жителя Миколаєва, якого обвинувачують у державній зраді.

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