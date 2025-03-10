У Миколаєві створять простір для дітей, де допомагатимуть розвивати сенсорні навички

У Миколаєві створять сенсорну інклюзивну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами та психологічними травмами, спричиненими війною.

Проєкт «Дотик до щастя» реалізують за підтримки громадської організації «Будуємо Україну Разом» (БУР) та Міжнародного фонду «Відродження».

У січні громадська організація «БУР» провела форум у Миколаєві. За його підсумками вирішили підтримати створення інклюзивної кімнати для дітей. Вона стане безпечним місцем для занять та роботи зі спеціалістами, які допомагатимуть дітям з порушеннями розвитку та тими, хто пережив психологічні травми через війну.

— Підвищений рівень стресу негативно впливає на психологічний стан дітей, особливо тих, хто має особливі потреби. Відсутність достатньої кількості сенсорних кімнат в Миколаєві з кваліфікованими спеціалістами, зокрема в Інгульському районі, обмежує доступ дітей до ефективних засобів корекції, що може призвести до затримки розвитку та погіршення якості життя. Ця проблема потребує негайного вирішення, — кажуть організатори проєкту.

Нова сенсорна кімната працюватиме на базі дитячого центру розвитку «Піраміда знань» в Інгульському районі. Дитячий центр має команду компетентних фахівців і має досвід подібної діяльності більше 10 років.

Простір буде доступний для дітей віком від 2 до 14 років, зокрема тих, хто має особливі освітні потреби, такі як аутизм, синдром дефіциту уваги і гіперактивності, затримки розвитку, заїкання, тривожність, фобії та іншими розлади. Також тут допомагатимуть дітям, які пережили втрату рідних, вимушений переїзд або інші складні життєві ситуації через війну. Це також стосується мешканців Миколаєва, Миколаївської області та внутрішньо переміщених осіб.

У кімнаті встановлять спеціалізоване обладнання, яке сприятиме розвитку сенсорних навичок, координації рухів та емоційної стабільності. До переліку обладнання входять балансувальні доріжки, дитячі мати для занять і відпочинку, сенсорні обтяжені жилети, спеціальні гамаки та інші елементи, які допомагають дітям заспокоїтися, розслабитися або навпаки — стимулювати їхню активність залежно від потреб.

Реалізація проєкту відбуватиметься поетапно: спочатку організатори завершать пошук партнерів і постачальників, а потім закуплять і встановлять обладнання. Загальна вартість інвентарю становить 41 тисячу 557 гривень.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження».