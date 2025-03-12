Миколаїв отримав 15 генераторів від USAID для водоканалу та електротрансу

Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року, фото: архів «МикВісті»

Два комунальних підприємства Миколаєва отримали 15 дизель-генераторів у рамках допомоги від Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Рішення про розподіл цієї допомоги ухвалили 12 березня на засіданні виконавчого комітету міської ради, пишуть «МикВісті».

Заступник директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Ігор Набатов пояснив, що генератори були надані ще до введення заборони на співпрацю з USAID в Україні, і зараз відбувається їх розподіл між підприємствами.

— Цим рішенням ми розподіляємо міжнародну допомогу, яка надійшла до введення заборони на діяльність USAID в Україні. Мова йде про 15 генераторів, отриманих ще в грудні, з яких 5 — на 80 кіловат, а 10 — на 100 кіловат, – сказав він.

МКП «Миколаївводоканал» отримало 12 генераторів, а КП «Миколаївелектротранс» — 3. Загальна балансова вартість техніки складає понад 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала вказівку призупинити всі проєкти та пов'язані з ними видатки.

Вже 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».

Через призупинення фінансування програм Агентства федерального уряду США (USAID) у Миколаєві заморожують проєкти на декілька мільйонів доларів. Які саме читайте у матеріалі «МикВісті».