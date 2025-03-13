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На Миколаївщині зменшується кількість хворих на грип

На Миколаївщині на зросла захворюваність на грип та COVID-19. Фото: Getty ImagesНа Миколаївщині на зросла захворюваність на грип та COVID-19. Фото: Getty Images

По Україні фіксують зменшення реєстрації нових хворих на ГРВІ, грип та COVID-19. На Миколаївщині поріг захворюваності низький.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Зазначається, що минулого тижня на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні захворіли 261 тисяча 665 людей, із них 133 тисячі 197 — діти. Це на  4,2% менше ніж тижнем раніше, говорять в МОЗ.

«Пік захворюваності був зафіксований у лютому і тепер спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків», — додали у Міністерстві.

Перевищення епідемічного порогу високого рівня зафіксовано у п’яти областях: в Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській. У Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецький та Чернігівській областях — середній рівень. У Дніпропетровській та Миколаївській — низький. В інших регіонах України та місті Києві ситуація стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.

«Загалом захворюваність на 9,4% нижча ніж у минулому епідсезоні. У 22 регіонах країни циркулюють віруси грипу. Від початку січня зареєстровано 44 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання. Померлі не мали профілактичних щеплень. Минулого тижня в країні зареєстровано три летальні випадки внаслідок ускладнень COVID-19», — зазначають в МОЗ.

Нагадаємо, що станом на початок тижня, захворюваність на грип і COVID-19 у Миколаївській області перевищила епідемічний поріг на 25,5%. 

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